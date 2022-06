Justisministeren varsler evaluering av PST og politiet

Politiets begjæring om varetektsfengsling for terrorsiktede Zaniar Matapour (43) blir avgjort i kontorforretning, opplyser Oslo tingrett.

Den terrorsiktede norskiraneren har allerede varslet at han vil samtykke til politiets begjæring om varetektsfengsling. Retten har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å behandle spørsmålet i et rettsmøte.

Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag. To menn ble drept og over 20 skadet i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.