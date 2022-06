46 funnet døde i vogntog i Texas

London Pub i Oslo gjenåpner dørene sine mandag kveld, skriver utestedet på sine egne Facebook-sider.

– Vi åpner dørene som vanlig fra nå. Vi er et unikt miljø! Sammen skal vi igjen feire kjærlighet, et inkluderende fellesskap og skeivhet hos oss på London Pub. Alle som har behov for å snakke om sin opplevelse fra hendelsen, pårørende og andre må gjerne komme innom for en prat. Sammen skal vi reise oss sterke, skriver de.

London Pub var sammen med utestedet Per på hjørnet åsted for en skyteepisode natt til søndag. Zaniar Matapour (43) drepte to menn og såret ytterligere 21 personer. Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene.