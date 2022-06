Oslo-politikere krever hastemøte med Mehl

En kvinne i 20-årene fra Sørlandet er dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha hatt samleie med to 13 år gamle gutter.

Den ene gutten er den dømte kvinnens halvbror, mens den andre er halvbrorens kamerat, skriver Fædrelandsvennen.

Kvinnen, som var over 18 år gammel, skal ha vært alene i et hus med de to guttene og skal først ha hjulpet dem med å kjøpe alkohol. Da alle tre var beruset, hadde hun samleie med guttene.

Retten tok utgangspunkt i en straff på seks år, men ga strafferabatt fordi tiltale ga en uforbeholden tilståelse og på grunn av lang behandlingstid.

Kvinnen er også dømt til å betale til sammen 525.000 kroner i erstatning til de to guttene. Hun vurderer å anke.