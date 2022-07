Russiske hackere hevder de har angrepet nettsiden til Moss-Horten-fergen

Et fjerde medlem av mannskapet på skipet Fujing 001 ble reddet mandag, to dager etter at skipet forliste og brakk i to da en tyfon herjet i Sør-Kinahavet. Foto: Foto: Hongkong Government Flying Service via AP/NTB

Et fjerde medlem av mannskapet på et skip som forliste under en tyfon i Sør-Kinahavet lørdag, ble mandag reddet, ifølge den kinesiske kringkasteren CCTV.

Situasjonen er stabil, og redningsarbeidet etter forliset pågår fortsatt, ifølge CCTV.

Personen er en del av et mannskap på 30 personer på skipet Fujing 001, som ble brukt til bygging av flere vindparker offshore, ifølge lokale medier.

Skipet befant seg 160 nautiske mil sørvest for Hongkong da det brakk i to, og mannskapet på 30 måtte gå i livbåtene. Tre mennesker ble raskt reddet.

Dramatiske bilder viser et helikopter som heiser et menneske opp fra det halvt sunkne fartøyet mens bølgene feide over dekk. De tre overlevende sa at andre kan ha blitt feid bort av bølgene før helikopteret kom.

De øvrige 26 i mannskapet er mandag fortsatt savnet. Myndighetene i Hongkong har sendt ut fly og helikoptre for å bistå letingen, men sier at sjansene for å finne flere overlevende er små.