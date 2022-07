BankID på mobil blir erstattet

Folk padler gjennom en oversvømt gate i Windsor i utkanten av Sydney. Foto: Mark Baker / AP / NTB

Australia har erklært områder i delstaten New South Wales på landets østkyst som katastrofeområde på grunn av voldsom flom. 50.000 er tvunget til å evakuere.

Erklæringen kom sent mandag og gjør at det raskt kan sendes krisemidler til rammede områder. Særlig regionen rundt storbyen Sydney har hatt voldsomme nedbørsmengder siden fredag.

Ifølge BBC har det i enkelte deler av New South Wales kommet like mye regn på fire dager som det årlige snittet for den britiske hovedstadsregionen.

Nedbøren har ført til at demninger har rent over, og at elver har gått over sine bredder.

Tirsdag morgen var rundt 50.000 beordret til å evakuere, og hundrevis av mennesker ba om nødhjelp i løpet av natten, melder den australske kringkasteren ABC.

Nødetatene har gjentatte ganger måttet rykke ut for å hjelpe folk. Nesten 20.000 husstander er uten strøm, og hele områder ligger under flere meter med vann.