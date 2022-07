Riksmekleren om SAS-streiken: – Ser helt låst ut

Tusenvis demonstrerte for å vise misnøye med den sittende regjeringen i Albanias hovedstad Tirana torsdag. Foto: Franc Zhurda, AP / NTB

Tusenvis av albanere demonstrerte mot landets regjering i hovedstaden Tirana torsdag.

Opposisjonsleder, høyreorienterte Sali Berisha, tok i en tale til orde for at statsminister Edi Rama og den sosialistiske regjeringen må gå av.

Berishas støttespillere marsjerte under slagordet «Albania står i fare». De anklager Rama for tyveri, korrupsjon og for å være autoritær. Berisha sa tidligere på dagen at demonstrasjonen vil være den første av en rekke demonstrasjoner med mål om å avsette Rama.

Berisha ble Albanias første demokratisk valgte president i 1992. Han var statsminister mellom 2005 og 2013.

Rama har vært statsminister siden 2013. Kritikerne anklager ham for korrupsjon, å ha bånd til kriminelle grupper og for å legge bånd på mediene.