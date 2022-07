Flere savnet etter bygningskollaps i Tyskland

41-åringen som er siktet for drapet på Shinzo Abe innrømmer å ha brukt et hjemmelaget våpen, ifølge japansk politi.

Politiet i Japan har siktet Tetsuya Yamagami (41) for drapet på landets tidligere statsminister Shinzo Abe.

Den siktede erkjenner å ha brukt et hjemmelaget våpen.

– Vi har fastslått at den har et hjemmelaget utsende, selv om etterforskning pågår for øyeblikket, sa en talsperson for politiet i Nara-regionen fredag.

Politiet skal også ha funnet eksplosiver hjemme hos 41-åringen, melder BBC.

Abe ble skutt da han holdt en tale under et valgkamparrangement fredag formiddag, japansk tid. Noen timer senere ble det klart at han døde av skadene. En 41 år gammel mann er pågrepet for skytingen.