Matapour varetektsfengsles i to uker til

Christian Halvorsen ble drept i hagen utenfor huset sitt 12. juli 2020. Foto: Geir Olsen / NTB

Også Borgarting lagmannsrett mener at drapet på Christian Halvorsen (43) i Askim ikke var forsettlig. Mannen (34) som var tiltalt, dømmes for uaktsomt drap.

Lagmannsretten mener mannen opptrådte grovt uaktsomt, og han dømmes, sammen med flere andre forhold, til fengsel i fem år og ni måneder. Det er noe lavere enn i Follo og Nordre Østfold tingrett, som dømte ham til seks og et halvt års fengsel.

Halvorsen ble funnet skutt i hagen sin 12. juli 2020. Mannen som er dømt, har erkjent å ha forårsaket dødsfallet, men har sagt at skuddet gikk av ved et uhell.

Lagmannsretten mener at det ikke er tilstrekkelig bevist at skuddene ble avfyrt med vilje og viser blant annet til at undersøkelser av våpenet viste at det var defekt, og at skudd kunne avfyres ved lette støt.

Påtalemyndigheten anket dommen fra tingretten, der de ba om 13 års fengsel. I tingretten forklarte 34-åringen at han dro hjem til Halvorsen for å gjemme rifla som han skulle passe på for en kompis.

Mannen må også betale 290.000 kroner i oppreisning til tre av Halvorsens pårørende.