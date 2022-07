Farevarsel på Østlandet: Varsler tordenvær og vind

President Joe Biden får lite støtte fra sine egne velgere i en ny måling. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

USAs president Joe Biden møter motstand i eget parti. 64 prosent av demokratene sier de vil se en annen presidentkandidat i 2024.

Blant unge demokrater under 30 år sier 94 prosent at de helst vil ha en annen presidentkandidat, viser en måling utført av The New York Times.

Samtidig sier kun 33 prosent av velgerne som er spurt, at de er tilfreds med jobben Biden har gjort. Blant demokratene sier 70 prosent det samme. Det beskrives som et lavt tall for en sittende president.

13 prosent sier at USA beveger seg i riktig retning.

Det er færre enn noen gang siden finanskrisen.