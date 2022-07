Nyhetsstudio: Siste nytt

Zaniar Matapour (43) er siktet for masseskytingen i Oslo. Foto: Politiet

Oslo tingrett har besluttet at terrorsiktede Zaniar Matapour (43) kan innlegges til tvungen undersøkelse, melder VG.

Undersøkelsen skal pågå i åtte uker. Det var de sakkyndige som ba om at siktede ble underlagt tvungen observasjon tidligere denne uken.

Det har vært gjort forsøk tidligere på å få til en en såkalt judisiell observasjon. Disse har ikke vært mulige å gjennomføre fordi siktede ikke har ønsket ønsket å samarbeide om undersøkelsen.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni.

To menn ble drept og over 20 skadet i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.