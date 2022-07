Energiministeren: Strømprisene kan gå «helt bananas»

USAs tidligere president Donald Trump antyder at han vil stille som kandidat i presidentvalget i 2024. Spørsmålet kan synes å være om han skal kunngjøre det før eller etter høstens mellomvalg. Foto: John Locher / AP / NTB

USAs tidligere president Donald Trump antyder i et intervju med New York Magazine at han har bestemt seg for å stille som presidentkandidat i 2024.

– Jeg kjenner meg veldig sikker på at jeg vinner om jeg stiller, sier Trump i et intervju med magasinet.

På oppfølgingsspørsmål om hva han vil vurdere når han skal avgjøre om han stiller eller ei, svarer Trump at avgjørelsen allerede er tatt. Han vil imidlertid ikke si hva den er.