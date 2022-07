Britiske meterologer med første røde temperaturvarsel

Hittil i år er det meldt om 517 hendelser på næringsfartøy. Av disse er 317 registrert som ulykker, og 200 var nestenulykker, melder Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

I første halvår i fjor ble det registrert 320 ulykker og 197 nestenulykker.

Det er så langt registrert fire omkomne i forbindelse med arbeid på næringsfartøy i år. To av dødsfallene var knyttet til arbeidsulykker, mens to var knyttet til en kantring. To omkom på fiskefartøy, mens de to resterende involverte lasteskip.