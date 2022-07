Erklærer krisetilstand i Storbritannia

Påtalemyndigheten i New York åpner for at tre menn er uskyldig dømt for drap og ber om at dommen omgjøres etter at de har sittet flere tiår i fengsel.

Vincent Ellerbe, James Irons og Thomas Malik tilsto at de drepte en billettselger på en T-bane-stasjon i New York i 1995. Saken fikk stor oppmerksomhet siden den lignet på en scene i filmen «Money Train».

Men nå viser det seg at mennenes tilståelser er i strid med andre bevis fra åstedet, og dessuten i strid med hverandre. Vitneidentifiseringer av gjerningsmennene er også problematiske. Flere av mennene har for lenge siden sagt at de ble presset til å tilstå.

– Funnene etter en grundig og årelang gransking gjør at vi ikke kan stå for dommene, sier statsadvokat i Brooklyn, Eric Gonzalez.

44-årige Ellerbe ble sluppet ut på prøve i 2020, mens de to andre fortsatt sitter i fengsel.