NRK: SAS-forhandlingene avsluttet for dagen

Pave Frans sier den forestående reisen til Canada blir en botsferd og håper den bidra til forsoning og helbredelse etter lange tider med overgrep mot urfolksbarn. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Pave Frans kaller sin kommende reise til Canada for en botsferd. Under besøket skal paven møte ofre for overgrep begått mot urfolksbarn på katolske skoler.

– Neste søndag, reiser jeg, om Gud vil, til Canada. Jeg legger ut en pilegrimsferd for å gjøre bot og håper, med Guds nåde, at det kan bidra til den forsonings- og helbredelsesreisen som allerede er påbegynt, sa paven søndag.

Lederen for Den katolske kirken sa at han har «uttrykt sorg og solidaritet for den skaden de har lidd».

I april beklaget paven overfor utsendinger til Canada som besøkte Vatikanet. det er ventet at han vil gjenta denne beklagelsen. I løpet av en uke i landet skal han besøke Edmonton, Quebec og Iqaluit.

Reisen blir sett på som et viktig steg i den 85 år gamle kirkelederens innsats for å håndtere de verdensomspennende skandalene med seksuelle overgrep begått av prester og påfølgende tildekking av det som har skjedd.