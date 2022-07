Varsler opp mot 32 grader i Sør-Norge onsdag

Mandag formiddag skyter SAS-aksjen i været, ifølge Dagbladet.

Aksjen var opp med over 8 prosent ett minutt etter at børsen åpnet mandag morgen.

Like etter 10.30 er SAS-aksjen opp 15,41 prosent fra åpning. Ifølge avisen tyder det på at markedet tolker signalene fra partene i Stockholm som positive.

Samtidig har SAS' forhandlingsleder Marianne Hærnes for kort tid siden gitt uttrykk for at hun regner med at forhandlingene nå går mot slutten.