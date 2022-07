Oslo: En person hardt skadet i MC-ulykke

Det var lørdag at en mann i 20-årene døde av knivstikk i Skien. Mannen ble funnet i nærheten av Ibsenhuset i Skien sentrum. Foto: Geir Norendal / NTB

To menn er varetektsfengslet i fire uker, og én mann er varetektsfengslet i to uker, etter at en mann i 20-årene ble knivstukket og døde i Skien lørdag.

Fengslingsmøtene gikk bak lukkede dører i Telemark tingrett i Skien mandag.

De tre mennene er i 20-, 30- og 40-årene. De to yngste er siktet for grov kroppsskade med døden til følge og bevisforspillelse, mens den eldste kun er siktet for bevisforspillelse, skriver Varden.

Ifølge NRK er de to eldste varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden. De skal også sitte isolert og har medieforbud i de to første ukene. Den siste er varetektsfengslet i to uker.

