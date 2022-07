Politiet presenterer ny tidslinje om Oslo-skytingen

Brannen i et gjenvinningsanlegg på Forus i Sandnes har blusset opp igjen.

Det melder Sørvest politidistrikt på Twitter klokken 10.55.

– Kraftig svart røyk og full fyr. Beboere nærmest anlegget i sørlig retning anmodes om å lukke vinduer og lufteventiler, skriver de.

Nødetatene ble første gang varslet om brannen klokka 9.42.

En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.

Det er nå sendt ut befolkningsvarsel til innbyggere i området via mobiltelefon.

I varselet som er sendt ut, advarer politiet om potensielt farlig røyk og oppfordrer folk til å lukke vinduer og ventilasjon, og følge med på nyhetene for oppdateringer.

To arbeidere ved anlegget er sendt til legevakten for kontroll etter at de skal ha pustet inn røyk.

Rett før 12.30 melder politiet at de gir opp å slukke brannen fra innsiden, på grunn av høy varme for røykdykkerne.

– Man må forvente at brann og røykbilde vil øke. Slukning utenfra er mindre effektivt. Befolkningsvarselet står seg, skriver de på Twitter.

Anlegget ligger i et industriområde like ved kommunegrensene til Stavanger og Sola, og tar i mot avfall fra kommuner på Nord-Jæren. Det jobbes med å med alternativer for å håndtere avfallet.