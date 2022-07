Politiet: Melding om skudd ved Grønmo i Oslo

Møre og Romsdal tingrett har varetektsfengslet en kvinne i 50-årene som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Sunnmøre forrige onsdag.

En kvinne i 70-årene døde på Volda sykehus søndag etter voldshendelsen som utspant seg onsdag samme uke. Tirsdag skrev politiet i en pressemelding at det er en relasjon mellom kvinnen som døde, og en kvinne i 50-årene som er siktet i saken.

Saken ble da omtalt som en familietragedie med et sterkt innslag av sykdom.

Den siktede ble torsdag fremstilt for fengsling i Møre og Romsdal tingrett, som besluttet at kvinnen kan holdes varetektsfengslet frem til 25. august, men at hun skal tvangsplasseres på en institusjon i varetektstiden.

Kvinnen undergis også brev- og besøkskontroll til samme dato.

Politiadvokat Kirsti Hammerø i Møre og Romsdal politidistrikt sa tirsdag til NTB at kvinnen er siktet for drapsforsøk, men at den videre etterforskningen vil avklare om det kan bli aktuelt å oppgradere siktelsen.

Det vil bli gjennomført judisiell observasjon av den siktede kvinnen.

Den siktede kvinnens forsvarer, Torgeir H. Langva, sier til NTB at fengslingsmøtet ble holdt som kontorforretning og uten at klienten møtte i retten. Advokaten har snakket med henne, men har for øvrig ingen kommentar.