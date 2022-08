200.000 bedt om å evakuere i Japan

Satellittbilde av fengselet i Olenivka som ble ødelagt i et angrep som Russland og Ukraina beskylder hverandre for å stå bak. 53 ukrainske krigsfanger døde i angrepet. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

FNs generalsekretær vil sende en delegasjon til Mariupol for granske hva som skjedde da et fengsel med ukrainske krigsfanger ble bombet i forrige uke.

Ukraina og Russland beskylder hverandre angrepet på fengselet i Olenivka i nærheten av Mariupol der over 50 ukrainske fanger døde i et angrep.

– Vi har mottatt forespørsel fra den russiske siden og forespørsel fra den ukrainske siden om gransking, sier generalsekretær António Guterres.

Han sier han har myndighet til å sende en granskingsdelegasjon, men ikke til å innlede kriminell etterforskning. Vilkårene for delegasjons arbeid er ennå ikke fastlagt, men Guterres sier de håper å få tilgang til alle åsteder og data.

Russland hevder at fengselet ble rammet av et ukrainsk rakettangrep, og sier flere av de drepte soldatene hadde vært med på forsvaret av stålverket i Mariupol.

Ukraina derimot legger hele skylden på Russland. De sier at de ikke hadde noe rakett- eller artilleriangrep mot området den dagen, og at separatister samarbeidet med russiske FSB og Wagner-gruppen for å minelegge fengselet.

USA mener at Russland er i gang med å fabrikkere bevis for at Ukraina bombet fengselet. Amerikansk etterretning mener å vite at russerne vil plante bevis som skal få det til å se ut Ukraina var ansvarlig og sto bak et rakettangrep.

En amerikansk tjenestemann sier at deres etterretning tyder på at russerne også kan forsøke å plante fragmenter fra det amerikanske Himars-systemet ved fengselet som bevis for at de amerikanske rakettene ble brukt mot fengselet.