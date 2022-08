Kong Harald behandles for infeksjon

Ungarns statsminister, Viktor Orban, holdt torsdag åpningstalen på en konferanse i regi av Det republikanske partiet i byen Dallas i Texas.

Her sa han blant annet at Vesten for øyeblikket er fanget i en konflikt mellom to sivilisasjoner, og at det var nødvendig å ta tilbake kontrollen over institusjonene i Washington og Brussel, skriver BBC.

Uttalelsene kommer bare noen dager etter at Orban under en tale i Romania sa at ungarerne ikke kan bli et folk med blandede raser.

Det fikk statsministerens langvarige rådgiver, Zsuzsa Hegedus, til å trekke seg fra sin stilling i den ungarske regjeringen.

I Texas understreket Orban også sitt negative syn på homofilt ekteskap, til stående applaus fra de republikanske politikerne i salen

– Færre «drag queens» og mer Chuck Norris, sa han.

Lørdag skal tidligere president i USA, Donald Trump, tale på den samme konferansen.