NRK: Regjeringen øker strømstøtten for husstander til 90 prosent fra 1. september

Det rapporteres om kø på riksvei 7 ved Sysendammen på Hardangervidda. Lokale geiter får skylda for at trafikken går svært tregt.

Vest politidistrikt og Vegtrafikksentralen vest tvitrer begge om køen og ber bilister være oppmerksomme. Det kan være lett å tråkke på gasspedalen over vidda, og da kan køen komme brått på.

– Melding om kødannelse ved Sysendammen/Maurset. Her kan en jo lett tenke at det er en treg trafikant som lager køen, men det skal i dette tilfellet være noen lokale geiter som har funnet det for godt å gå i veibanen, tvitrer politiet.