Melding om alvorlig trafikkulykke i Halden

Det er et museembryo forskerne ved Weizmann-instituttet i Rehovot har laget, skriver Haaretz. Et embryo er betegnelsen på et foster tidlig i svangerskapet, og det syntetiske embryoet er laget uten vergen egg, sperma eller en livmor.

Embryoet ble skapt ved hjelp av stamceller fra en voksen mus og overlevde i åtte og en halv dag.

Et mulig bruksområde er transplantasjoner for mennesker. Vev kan bli dyrket frem slik at det for eksempel kan lages blodceller fra hudceller. Samtidig er embryos utviklingsprosess mulig å bruke til å dyrke frem organer.

– Det er en sofistikert mekanisme for å lage organer, den beste biologiske 3D-printeren som finnes, sier forskningsleder Jacob Hanna.

Syntetiske embryoer kan også redusere bruken av dyr i forskning, for eksempel i legemiddelforskning.