Kaotiske forhold på Ski stasjon

En overgrepssak ble liggende ubehandlet i mer enn to og et halvt år. Nå slipper den involverte mannen å sone tid i fengsel grunnet lang behandlingstid.

Bakgrunnen for saken var at en mann ble pågrepet sommeren 2019 med mer enn 1.000 filer med overgrepsmateriale på sin egen datamaskin. Vedkommende la alle kort på bordet, men til tross for gjentatte purringer fra mannens forsvarer ble tilståelsessaken liggende ubehandlet i to og et halvt år, skriver Rett24.

I tingretten ble mannen før sommeren dømt til seks måneders fengsel, hvorav 90 dager betinget. Det til tross for at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om at hele straffen skulle gjøres betinget, som følge av den ekstremt lange liggetiden.

Nå har Borgarting lagmannsrett endret straffen, slik at alle de seks månedene gjøres betinget. Det skjedde etter at påtalemyndigheten støttet forsvarers anke.