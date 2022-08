18-åring mistet livet i vannscooterulykke i Sirdalsvatnet

Torsdag meldte det polske vanndirektoratet at 10 tonn død fisk var funnet i den forgiftede elven Oder. Foto: Patrick Pleul / AP / NTB

Enorme mengder fisk har dødd i elven Oder, og Tyskland anklager Polen for å ha unnlatt å informere om at elven er forgiftet.

Etter massedød av fisk i elven langs den polsk-tyske grensen mistenker landene at elven er forgiftet.

De første meldingene om død fisk kom i slutten av juli. Tyske myndigheter anklager Polen for å ha unnlatt å melde fra om forgiftingen. Det skal ha kommet overraskende på Tyskland at tusenvis av død fisk fløt ned elven fra Polen.

Fredag sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki at de trodde det ville forbli et lokalt problem. Han erkjente imidlertid at omfanget av katastrofen er veldig stort, og at det vil gå flere år før elven igjen er fri for gift.

Myndighetene i Polen har også fått kritikk internt i landet for å ikke ha gjort mer for å forhindre naturødeleggelser.

Det mistenkes at industridumping av kjemikalier er årsaken til forgiftingen.

– Det er sannsynlig at enorme mengder kjemisk avfall er dumpet i elven, vel vitende om risikoen og konsekvensene, sier Morawiecki.

Torsdag var det funnet 10 tonn død fisk, ifølge det polske vanndirektoratet.

Tyske myndigheter sier at forgiftingen vil kunne påvirke det maritime livet i Østersjøen.