Amerikanske politikere er igjen på Taiwan

I år er det mer optimisme å spore blant norske arbeidstakere enn under pandemien. Over en firedel av spurte i YS Arbeidslivsbarometer for 2022 mener de lett kan finne ny jobb som er minst like god som den de har nå. Foto: Thomas Brun / NTB

Én av tre vurderer å bytte jobb. Samtidig er ansatte mindre bekymret for å miste jobben enn på mange år, viser tall fra YS' Arbeidslivsbarometer. Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met har gjennomført undersøkelsen.

Under koronapandemien i 2020 var det økt bekymring blant de spurte for å miste jobben og for langvarig ledighet. Fjoråret var derimot preget av optimisme, og det har fortsatt inn i 2022.

– Det er nå enda flere ansatte som er lite bekymret for å miste jobben, og som tror de lett kan finne seg en ny jobb som er like bra. Over en fjerdedel av de ansatte mener de lett kan finne en ny jobb som er minst like god som den de har nå, står det i rapporten.