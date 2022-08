Tengs-siktet mann også siktet for drapet på Tina Jørgensen, melder Dagbladet

Et forslag til ny boklov som sikrer fastprisen, sendes torsdag ut på høring. Kulturministeren lover bredde, kvalitet og forutsigbarhet for lesere og bransjen.

Statsråden poengterer at leserne skal ha et mangfold av titler å velge mellom, samtidig som forfatterne får ordentlig betalt.

– Det skal være like muligheter og tilgang uavhengig av hvor du bor, og det skal være rom for å både skape nye forfatterstemmer samtidig som man ivaretar de mer etablerte. Da er det viktig at vi lovfester noen prinsipper for regulering av bokbransjen. Vi vil sikre fastprissystemet og sørge for bredde, kvalitet og forutsigbarhet, både for leserne og for bransjen, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).