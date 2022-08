Politiet: 220 fornærmede etter Oslo-skytingen

Åtte år etter at 43 studenter forsvant i Mexico, har en granskningskommisjon gitt militært personell ansvar for at de forsvant og ble likvidert.

En sannhetskommisjon la torsdag frem en granskningsrapport som omhandler det som beskrives som en av de verste menneskerettstragediene i Mexico noensinne. Her konkluderes det med at militært personell bærer ansvaret, enten direkte eller på grunn av skjødesløshet, for at lærerstudentene forsvant mens de var på vei til en demonstrasjon i delstaten Guerrero sør i Mexico.

Samtidig er studentene nå offisielt erklært døde selv om kun noen få levninger er funnet. Regjeringen har frem til nå sagt at de vil fortsette letingen etter de savnede studentene, og at de kunne være i live. Det har kun blitt funnet beinrester fra tre av dem.

Det var 26. september 2014 at 43 unge, mannlige lærerstudenter forsvant i byen Iguala mens de kjørte busser de hadde stjålet.

Ifølge en offisiell rapport som kom i 2015, ble de pågrepet av korrupt politi og deretter gitt videre til et narkokartell. I den rapporten sto det også at narkokartellet trodde de tilhørte en rivaliserende gjeng, og at de derfor ble drept før de ble satt fyr på og dumpet på en søppelplass.