Alvorlig skadet etter knivstikking i Asker

Skatteetaten mener at arrangørene bak ulykkesshowet på Bjerke har unnlatt å betale skatt over flere år.

Det tyske familieforetaket Aranis Klaas har turnert i Norge med motorshow i flere år. I april i år gikk det galt på et av showene deres, da en av stuntsjåførene mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i publikum.

Sju personer ble skadet. Fire av dem fikk behandling på sykehus, men ingen fikk alvorlige eller livstruende skader.

I etterkant av ulykken har Skatteetaten gått gjennom økonomien til det tyske familieforetaket. I en begjæring kommer det frem at Skatteetaten mener foretaket er skyldig over 1,3 millioner kroner i skatt for 2019 og 2022, ifølge Avisa Oslo.

– De legger seg flate og er innstilt på å gjøre opp for seg, sier Patrick Lundevall-Unger, Aranis Klaas' norske advokat til avisen.

Lundevall-Unger sier at selv om arrangørene vil gjøre opp for seg, reagerer de på at beløpet er for høyt. Han sier de heller ikke fikk anledning til å komme med sine synspunkter før Oslo tingrett avgjorde saken.

– Det er meget kritikkverdig, sier Lundevall-Unger.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Skatteetaten, men de har ikke anledning til å kommentere spesifikke innkrevingssaker.