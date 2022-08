Midlertidige broer på vei opp i Valdres og Fredrikstad

Alec Baldwin gir to andre personer på «Rust»-produksjonen skylden for dødsfallet til filmfotograf Halyna Hutchins. Hun døde etter at Baldwin trakk av en revolver som viste seg å være fylt med skarp ammunisjon mens han pekte mot kameraet. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

Alec Baldwin sier det var regiassistentens og den rekvisittansvarliges feil at filmfotograf Halyna Hutchins ble skutt på settet til filmen «Rust» i fjor.

Han sier videre at han ikke tror noen blir siktet for skyteepisoden. I et intervju med CNN sier han at han har engasjert en privatetterforsker for å finne ut om noen kan holdes strafferettslig ansvarlig.

Filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept av Baldwin under innspilling av filmen «Rust» i New Mexico i oktober i fjor. Rekvisitt-revolveren Baldwin rettet mot kamera, viste seg å være ladd med skarp ammunisjon. Kulen som drepte Hutchins, traff også regissør Joel Souza i skulderen.

Skytingen blir fortsatt etterforsket, og påtalemyndigheten har ikke utelukket at noen kan bli siktet.

– Jeg tror helt inderlig at de kommer til å si at dette var et uhell. Det er tragisk, sier Baldwin i intervjuet.