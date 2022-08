BT: KrF forlater byrådet i Bergen

Sikkerhetspersonell grep raskt inn i situasjonen. Foto: AP Photo/Michael Sohn)

Tysklands statsminister Olaf Scholz stilte opp for et bilde med to kvinner, men ble overrumplet da de tok av seg på overkroppen for å avsløre et protestbudskap.

De to demonstrantene hadde bedt om et bilde med Scholz under et åpent hus-arrangement den tyske regjeringen hadde i helgen.

Slagordene de to kvinnene hadde skrevet på overkroppen, tok til orde for importforbud mot russisk gass som en reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina i februar. Tyskland er svært avhengig av gassforsyninger fra Russland, og full stans i leveransene har så langt ikke vært aktuelt for Scholz' regjering. Omfattende tiltak for å dempe avhengigheten er imidlertid satt i gang, blant annet satsing på alternative energikilder og import av flytende naturgass sjøveien.

Demonstrantene ble raskt fjernet av sikkerhetsfolk på stedet.