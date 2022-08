SVT: Politiet fant bombe i bag som ble beslaglagt på Stockholm-festival søndag

Beskyttelse mot høye priser er ikke et relevant hensyn å ta i vurderingen av eksportrestriksjoner for strøm, konkluderer NVE.

– EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner når relevante hensyn tilsier det. Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Regjeringen har bedt reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) om å vurdere handlingsrommet for eventuelle tiltak for å begrense kraftoverføringen til utlandet. Bakteppet er tomme vannmagasiner og skyhøye strømpriser.

Mandag sendte RME sin vurdering til Olje- og energidepartementet.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har tidligere åpnet for å begrense krafteksporten fra Norge når magasinfyllingen faller under et visst nivå.