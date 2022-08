NYTimes: Trump hadde mer enn 300 graderte dokumenter hjemme

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale under oljemessen ONS i Stavanger i neste uke. Foto: Javad Parsa / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale under åpningen av oljemessen ONS 2022 i neste uke.

– Det er en stor ære for oss at Ukrainas president setter av tid til oss på denne måten. Jeg tror det vil gjøre noe med oss alle å få høre direkte fra ham, sier sjefen for oljemessen ONS, Leif Johan Sevland, til Stavanger Aftenblad.

Sevland sier at messen for en tid siden tok kontakt med ukrainske myndigheter, og at responsen var positiv fra første stund. Presidenten skal tale direkte på en videolink fra Kyiv på messens åpningsdag mandag i neste uke.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som skal introdusere Zelenskyj. Presidenten skal deretter holde en appell, etterfulgt av en kort samtale.