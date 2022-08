Skjelettet til Freya til Naturhistorisk museum i Oslo

Den unge hvalrossen Freya svømmer i Frognerkilen innerst i Oslofjorden i juli. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB

Freyas skjelett skal innlemmes i samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding tirsdag.

Hvalrossen Freya ble avlivet i Oslofjorden 14. august. Deretter ble hun sendt Veterinærinstituttet for obduksjon. Naturhistorisk museum i Oslo tok kontakt med Veterinærinstituttet for å diskutere videre bruk av skjelettet, Naturhistorisk museum driver forskning på blant annet arktiske marine pattedyr, og samlingene ved museet benyttes til både forskning og undervisning.

I de aller fleste tilfeller vil levningene ikke være egnet for bruk etter obduksjon, og destrueres da av Veterinærinstituttet av smittevernhensyn.

Veterinærinstituttet fraviker derfor normale prosedyrer ved å overføre skjelettet av hvalrossen til Naturhistorisk museum etter at alle undersøkelser er gjort.

– Nå hadde vi muligheten til å legge til rette for videre forskning og undervisning om hvalross, og vi er glade for å kunne bidra til enda mer kunnskap om viltartene, sier Knut Madslien, fagansvarlig for vilt ved instituttet.

Han peker på at Freya ble obdusert uten mistanke om sykdom. .

Naturhistorisk museum opplyser at det ikke er planer om å stille ut skjelettet til Freya. Når knoklene er ferdig konservert, vil de innlemmes i museets vitenskapelige pattedyrsamling, som er en viktig ressurs for forskere og forvaltere i inn- og utland.

– En av samfunnsoppgavene til Naturhistorisk museum er å sikre at verdifullt vitenskapelig materiale av fallvilt blir ivaretatt for fremtiden. Museet har en pattedyrsamling som består av rundt 35 000 objekter, sier førsteamanuensis og ansvarlig for pattedyrsamlingen ved museet, Kjetil Lysne Voje.