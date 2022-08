Meteorologer sparket etter feilslått værmelding

Innbyggere i Budapest kunne lørdag beskue parlamentbygningen lyst opp i Ungarns farger i anledning nasjonaldagsfeiringen lørdag. Fyrverkeriet ble utsatt. Foto: Peter Lakatos(AP/NTB

Toppsjefene for Ungarns meteorologiske institutt måtte denne uken gå etter at værmeldingene for nasjonaldagen bommet fullstendig.

Myndighetene hadde planlagt «Europas største fyrverkeri«» i forbindelse med nasjonaldagen – feiringen av Stefan I av Ungarn – på lørdag.

Men kun timer før det var planlagt å sende opp 40.000 raketter fra 240 ramper langs elven Donau i hovedstaden Budapest, ble det hele utsatt. Grunnen var et varsel om ekstremvær for lørdagen.

Men varselet slo helt feil – og været var strålende i Budapest hele lørdag. Vinden hadde snudd og sendt all storm og nedbør i en helt annen del av Ungarn. I ettertid beklaget det nasjonale meteorologiske tjenesten på Facebook.

Det hjalp ikke. Mandag sparket innovasjonsminister László Palkovics to av lederne i det nasjonale meteorologiske tjenesten med umiddelbar virkning, melder BBC.

Det kan føre til et politisk etterspill. Mer enn 100.000 ungarere har undertegnet et opprop som mener at fyrverkeriplanene burde vært droppet med tanke på at nabolandet Ukraina er i krig.

Regjeringstilhengere støtter imidlertid opp om planene om utsatt fyrverkeri kommende helg.