Sanna Marin beklager etter nytt festbilde

Et luftfoto over innsjøen viser øya Luoxingdun, som nå er i en helt inntørket del av Poyang. Foto: Wan Xiang/Xinhua via AP/NTB

Den største ferskvannssjøen i Kina, Poyang, er nå bare på 25 prosent av sin vanlige størrelse på grunn av tørke.

Arbeidere er satt inn for å grave grøfter ved sjøen øst i landet for å sørge for at vannet ledes til å vanne avlinger. Uten grøfter ville den dramatiske senkningen av vannstanden ført til at vanningskanaler ble kuttet inn til viktige områder for risdyrking.

Høye temperaturer har utløst branner i fjellene som har ført til at 1.500 mennesker måtte evakueres i det sørvestlige Kina. Fabrikker har kuttet i aktivitet ettersom vannkraftverk har måttet redusere strømproduksjonen under tørken. Avlinger visner i varmen og elever krymper, inkludert den gigantiske Yangtze-elven. Det medfører problemer for godstrafikk og fører til redusert kraftproduksjon.

Poyang-sjøen er på gjennomsnitt 3.500 kvadratkilometer i høysesongen. Nå er den redusert til en størrelse på 737 kvadratkilometer.