Vannlekkasje på Briskeby

Aktor la tirsdag ned påstand om halvannet års fengsel for en mann fra Jæren som er tiltalt for det aktor betegnet som Norgeshistoriens groveste hastighetssak.

Under sin prosedyre i Sør-Rogaland tingrett tirsdag formiddag, omtalte politiadvokat Sveinung Andreas Andersen tiltaltes motorsykkelkjøring i Stavanger-området som en dødslek, skriver Stavanger Aftenblad.

– Denne saken mangler sidestykke i Norge. Det er den groveste hastighetssaken i historien. Og vi er i et år hvor dødsulykkene stiger til værs, sa Andersen.

Han viste til at filmen som er tatt opp med kameraet som var montert på motorsykkelen, viser både fotgjengere og syklister.

– Alle disse kunne blitt drept! Tiltalte selv kunne blitt drept. Én liten feil, så ville han ikke vært mer. Vi har sett 263 kilometer i timen i 80-sonen, 216 kilometer i timen i 60-sonen og 154 kilometer i timen i 50-sonen, fortsatte aktor.

Den tiltalte nekter straffskyld.

– Min klient har hele tiden nektet for at han står bak noen av kjøringene vi har sett, sa mannens forsvarer advokat Frode Jæger Folkestad i tingretten.

Han påpekte at det ikke kan utelukkes at det var noen andre som kjørte motorsykkelen på de aktuelle tidspunktene, da flere sto fritt til å disponere kjøretøyet.

31-åringen er tiltalt for 56 brudd på veitrafikkloven. Aktor understreket under mandagens innledningsforedrag at påtalemyndigheten bare hadde tatt med de groveste bruddene.

– I tillegg mener jeg at han må miste lappen for alltid. Det finnes absolutt ingen god grunn for at tiltalte noen gang skal få førerkortet tilbake, sa politiadvokat Sveinung Andreas Andersen.