Spilte av nødsamtale fra da advokat Kjærvik ble skutt

Sønnen til advokat Tor Kjærvik erkjente å ha drept faren og å ha forsøkt å drepe samboeren hans da rettssaken startet i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag.

Den 37 år gamle mannen svarte på spørsmål fra dommeren om hvorvidt han erkjente handlingene etter at retten var satt i Lillestrøm tirsdag morgen. Statsadvokaten i Oslo har tatt ut tiltale om drap på faren og for drapsforsøk på Kjærviks samboer den 12. april i fjor. Han er også tiltalt for ha knivstukket en medinnsatt i Oslo fengsel mens han satt i varetekt etter drapet.

Den tiltalte har tidligere erkjent de faktiske handlingene i tiltalen, men ikke straffskyld. Han forsvares av advokatene John Christian Elden, Sol Elden og Maren Larsen Borgan.

I tiltalen mot Kjærviks sønn har statsadvokat Sturla Henriksbø latt det stå åpent om 37-åringen bør straffes med fengsel for drapet, eller om påtalemyndigheten mener den tiltalte ikke kan straffes og bør overføres til tvungent psykisk helsevern.

I fjor høst ble det kjent at de rettsoppnevnte sakkyndige, psykiater Synne Sørheim og psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo, ga sønnen diagnosen paranoid schizofreni, og at de mener han var psykotisk da han skjøt og drepte faren. De skrev at han hadde vært psykotisk gjennom flere år.

Spørsmålet om sønnen var frisk eller syk da han drepte faren i april i fjor blir helt sentralt i rettssaken.

Advokat Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for Kjærviks samboer.