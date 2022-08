Skyting på Torshov i Oslo

Væpnet politi etter attentatet på kjøpesenteret Emporia i Malmö 19. august. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

En 40 år gammel mann er varetektsfengslet for sin rolle i et drap på kjøpesenteret emporiene i Malmö. En 15 år gammel gutt er fengslet for selve drapet.

Ifølge lokalavisen Sydsvenskan skal den 40 år gamle polske statsborgeren ha hjulpet 15-åringen med å finne frem til målet for attentatet.

19. august ble en 31 år gammel mann drept og en kvinne i 30-årene hardt skadet da det ble åpnet ild midt inne på kjøpesenteret. Kvinnen var ifølge politiet et tilfeldig offer. En 15 år gammel gutt ble pågrepet og varetektsfengslet kort tid etterpå og erkjenner drapet på 31-åringen. 40-åringen erkjenner ikke straffskyld for medvirkning til drapet.

Påtalemyndigheten ønsket opprinnelig å sikte mannen for drap, men retten valgte istedenfor å gjennomføre en varetektsfengsling for medvirkning til drap. Han er ikke siktet for skuddene mot kvinnen.

15-åringen erkjenner ikke skyld i drapsforsøk mot kvinnen, men mener det dreier seg om grov kroppsskade. Politiet mener drapet kan knyttes til et kriminelt miljø.