VG: 18-åring siktet for drapsforsøk på Stovner

Guri Melby under partilederdebatten i Arendal nylig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Venstre-leder Guri Melby har blant annet innført makslengde på gruppemøter som et tiltak for å legge til rette for småbarnsforeldre i partiet

Ifølge VG kommer endringene i Venstre som en direkte følge av at MDGs Une Bastholm nylig trakk seg som partileder og blant annet begrunnet det med at hun trengte mer tid med familien.

Andre tiltak er at folk ikke skal måtte jobbe etter normal arbeidstid, forbud mot store jobber med frist neste morgen og et ansvar for ledere for å legge til rette for at ansatte får avspasert for overtidsarbeid.

– Folk som jobber her, må kunne ha et liv. Vi snakker ofte om å legge til rette for småbarnsforeldre, men det må gjelde alle som jobber her, sier Melby.