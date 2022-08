Enige om å stanse visumavtale med Russland

De siste ukene har koronasmitten fortsatt gått ned, men det har vært en betydelig økning av enkelte andre forkjølelsesvirus.

I sin ukerapport for uke 33 og 34 peker Folkehelseinstituttet på at situasjonen er uforutsigbar, og at det er mulig at koronaepidemien igjen vil øke nå som folk har kommet tilbake til hverdagen sin etter sommeren.

– Utover høsten kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, skriver FHI.