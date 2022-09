SD-ansatt inviterte til feiring av Nazi-Tysklands innmarsj i Polen

Bildet av disse dokumentene som ligger på et teppe hos Donald Trump, har fått ekspresidenten til å reagere. Foto: Department of Justice (USA), Reuters / NTB

Ransakingen av Donald Trumps luksuseiendom Mar-a-Lago i Florida i august er fremdeles et hett tema i USA. Tirsdag kom nye detaljer fra ransakingen frem da de ble lagt frem i retten. Saken dreier seg blant annet om hemmelige dokumenter som ble funnet på eiendommen.

Mange har også lagt merke til et bilde som viser dokumenter liggende på et mønstret teppe.

Trump skrev onsdag på sosiale medier at FBI kastet dokumenter tilfeldig over hele gulvet og begynte så å ta bilder av dem. Trump la også til at FBI muligens skulle gi inntrykk av at det var Trump som hadde kastet dokumentene.

Nå skriver New York Times at bildet ser ut til å være i tråd med standardprotokoller for hvordan føderale agenter håndterer bevis de kommer over i et søk. De lå ikke spredt på gulvet da agentene kom til boligen, men ble lagt der i forbindelse med bevissikring.