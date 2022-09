Melding om brann ved Hydro Aluminium i Holmestrand

Et foreldrepar i 30-årene fra Sunnmøre er siktet for grov mishandling eller medvirkning til dette etter at deres fem måneder gamle baby døde.

Paret var tidligere siktet for vold i nære relasjoner, men siktelsen er nå endret, opplyser politiet.

– Av hensyn til den videre etterforskningen er det lite vi kan gi av opplysninger i saken. Endringen som er i gjort i siktelsen, baserer seg på en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger nå, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politiadvokaten opplyser at begge de siktede er avhørt, ingen av dem har erkjent straffskyld. De to ble først varetektsfengslet 5. august, og torsdag ble begge to varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll.

Politiet har de siste fire ukene gjennomført en omfattende etterforskning.

– Vi bruker personell fra hele politidistriktet og har i tillegg en omfattende bistand fra Kripos. Denne intensiteten i etterforskningen regner vi med å opprettholde også de neste ukene, sier Ulstein.