Ingen pågrepet etter skyting i Oslo

FN ber Taliban granske påstandene om at et sentralt medlem av bevegelsen har tvunget en kvinne til ekteskap og voldtatt henne.

Videoen der kvinnen retter anklager mot et høytstående Taliban-medlem har fått omfattende spredning i sosiale medier i Afghanistan. Det er unormalt at slike anklager når offentligheten på denne måten.

Kvinnen sier gråtende at et høytstående medlem av Taliban tvang henne inn i ekteskap og voldtok henne gjentatte ganger, blant annet i offentlige kontorer, etter at hun ble pågrepet av Taliban. Mannen nekter for alle anklagene og sier kvinnen samtykket til ekteskap, men at han senere skilte seg fra henne.

– Vi ber om at de facto-myndighetene i åpenhet etterforsker alle påståtte brudd på kvinners rettigheter, stiller de skyldige til ansvar og sikrer tryggheten til afghanske kvinner og jenter, sier FNs Afghanistan-utsending i en uttalelse.