Fare for styrtregn i deler av Sør-Norge

Det blir ingen streik i energisektoren. Partene kom til enighet på overtid av meglingen.

– Vi er fornøyde med å ha fått et viktig gjennomslag. Dette betyr at vi kan gå vekk fra en praksis der arbeidsgiver kan kreve at ansatte ubetalt skal bruke sin fritid på å reise til og fra anlegg, sier forhandlingsleder Bjørn Fornes for EL og IT Forbundet i en pressemelding.

Hadde de ikke blitt enige, ville over 1.100 ansatte ved 14 bedrifter bli tatt ut i streik fra mandag morgen.

Meglingen mellom partene foregikk fra torsdag til natt til lørdag hos Riksmekleren etter at det ble brudd i Energioverenskomsten i mai.