Mississippi: Pilot truer med å krasje fly i kjøpesenter

Det er sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Sør-Norge. Foto: Annika Byrde / NTB

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Sør-Norge for lørdag.

– Bygene er ganske spredt, og regnet er veldig lokalt. Noen steder får mye regn, andre ingenting, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød hos Meteorologisk institutt til Aftenposten lørdag ettermiddag.

I dag er det området sør for Oslo og vest for Oslo at det har vært mest regn (gamle Østfold, Vestfold og Telemark).

Oslo slipper unna

– Det ser ut som akkurat Oslo slipper unna. Per nå er det ikke farevarsel for Oslo, sier Granerød.

Meteorologisk institutt advarer imidlertid om at bygene kan komme svært raskt. Det er ventet at noen steder kan få opptil 15 millimeter regn i løpet av én time.

De oppfordrer folk i trafikken om å tilpasse farten og kjøre etter forholdene. I enkelte områder kan kjøreforholdene bli utfordrende på grunn av overvann og fare for vannplaning.

– Sørg også for at vannet kan renne unna steder man vet at det pleier å samle seg, oppfordrer Granerød.