Durek Verretts konto på Tiktok er utilgjengelig

Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen, sier til TV 2 at Veivesenet nå ser at det er en stor sannsynlighet for at det er en sammenheng mellom utbyggingen av E39 og det dødelige raset i Heim kommune i Trøndelag.

– Vi forstår godt at man tenker at det er en sammenheng, og det er det vi er i ferd med å konkludere med og, sier Nesje til TV 2.

Raset gikk fredag. Et bolighus i Valsøyfjord i Heim kommune ble rammet av raset. En person mistet livet, og fem personer er blitt tatt hånd om av helsepersonell.

Det foregår nå en etterforskning for å finne ut hva som førte til raset, og om det fare for ras andre steder i området.