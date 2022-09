Fare for at privatfly styrter utenfor Gotland

Den finske regjeringen tilbyr energisektoren en gigantisk garantiordning på 10 milliarder euro for å hindre kollaps i markedet.

Statsminister Sanna Marin forklarer at det er et grep som er en siste utvei for å hindre at selskaper kollapser.

Hun ber nasjonalforsamlingen godta en pakke på 10 milliarder euro som staten kan gi i garantier og lån til energiselskaper.

Sverige varslet fredag lignende garantier verdt flere hundre milliarder kroner. Energikrisen gjør at selv solide selskaper er i fare for å kollapse, advarer svenske og finske eksperter.