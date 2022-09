En av to mistenkte i Canada er funnet død

Illustrasjonsfoto av en oljepumpe ved Karnes City i USA: Eric Gay / AP / NTB

President Joe Biden blir trolig skuffet av Opec+-landenes avgjørelse, etter at han ba dem øke produksjonen i stedet for å kutte den. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Landene i Opec+ har på et møte mandag besluttet å kutte oljeproduksjonen med 100.000 fat per dag. Det overrasket markedet, men er mest symbolsk, sier ekspert.

Det er første gang på et år at de oljeproduserende landene har varslet produksjonskutt. USA og andre vestlige land har forsøkt å få landene til å øke produksjonen for å dempe oljeprisen.

Tidligere mandag siterte nyhetsbyrået Reuters ikke navngitte kilder som mente Opec+ ville holde oljeproduksjonen uendret.

I stedet ble landene enige om å redusere produksjonskvotene for oktober. Russland er et av landene som inngår i Opec+.

– Det var kanskje litt overraskende. Men dette er symbolsk, det er ikke mye det er snakk om, sier Nordeas sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt, tidligere oljeanalytiker, til NTB.

Hun sier at kuttet i Opec+-landenes produksjonskvoter er så lite at det trolig vil påvirke verdensøkonomien minimalt. Det er ikke et kutt som er så stort at det vil få direkte effekt på den løpende prisveksten eller sentralbankenes rentebeslutninger alene.

Usikkert om framtida

Saltvedt tror at Opec+-landene ønsker å holde oljeprisen på rundt 100 dollar fatet. Den hadde falt til ned mot 90 dollar de siste dagene, men har steget igjen mandag og var i 15.30-tida på 96,5 dollar, opp drøyt 4,5 prosent.

– Det ser ut som om de vil holde prisen på et visst nivå, rundt 100 dollar og de sier de kan endre på produksjonen etter hvert som markedet endrer seg. Det er en usikkerhet rundt hvordan disse kraftige renteøkningene vi har sett nå, vil påvirke den økonomiske veksten, sier Saltvedt.

Med et kutt på 100.000 fat per dag, har Opec+-landene nullet ut produksjonsøkningen de kom med sist. Likevel har vestlige ledere, med USAs president Joe Biden i spissen, bedt om ytterligere økning for å få ned prisene.

Biden var i Saudi-Arabia og hadde møter med landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman, om dette. I stedet ble det et kutt som får prisene litt opp.

– Det er ikke gode nyheter for Biden, for det er ingen tvil om at amerikanerne ikke er fornøyd med de høye drivstoffprisene som er nå inn i valgkampperioden, sier Saltvedt.

Økonomisk balansegang

Hun sier at det er en så presset situasjon i verdensøkonomien at det blir en balansegang for alle involverte parter, også Opec+-landene. De er heller ikke tjent med at prisen skyter i været, presser inflasjonen opp og utløser dempende tiltak fra sentralbankene.

– Vi ser at prisene går litt opp, kanskje mer på grunn av overraskelsen i denne beskjeden. Alle denne typen overraskelser skaper en umiddelbar reaksjon i prisene, men dette alene vil ikke drive prisene veldig opp over tid, sier Saltvedt.

Noe av bakgrunnen for produksjonskuttet er at oljeprisen har falt i sommer, delvis som følge av bekymring for mulig økonomisk tilbakegang. I tillegg har økonomien i Kina vært preget av nye nedstengninger, og det ventes nye oljeprisfall dersom det blir enighet om en ny versjon av avtalen om Irans atomprogram.