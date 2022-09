Gaten utenfor London Pub i Oslo farget i regnbuefarger

Familien til en dobbeltdrapsdømt mann varsler søksmål mot staten etter at han tok sitt eget liv i fengsel.

– Staten har feilet i å ivareta ham og holde ham i live, fremholder familiens advokat, Maria Hessen Jacobsen, i Advokatfirmaet Elden til Fædrelandsvennen.

Det var i VG i helgen at historien om Jonatan Krister Andersens tid i fengsel først ble kjent. Han ble pågrepet og siden dømt for å ha drept to personer ved Wilds Minne skole i Kristiansand i 2016, da han var 15 år gammel. Han ble dømt til 11 års fengsel for drapene. I fjor høst tok han sitt eget liv i Mandal fengsel, 20 år gammel.

– Det gjør vondt å først nå forstå akkurat hvor vanskelig Jonatan hadde det bak murene og hvilken skjebne han led. Det er vondt og vanskelig å ta inn over oss, uttrykker familien til Fædrelandsvennen.

I en e-post til redaksjonen uttrykker familien at de med et søksmål har behov for at noen skal stilles til ansvar for hans skjebne. De opplever ikke at staten er villige til hverken å ta ansvar eller læring, og at det sviktet på flere ulike nivåer under soningen.

Avisen har vært i kontakt med Kriminalomsorgsdirektoratet, som ikke ønsker å kommentere saken.