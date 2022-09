Avis: Atomvåpen-dokument funnet Trump-razzia

Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret for at lærerstreiken rammer sårbare ungdommer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Den pågående lærerstreiken rammer skolegangen til mange elever som allerede har mistet viktig undervisning under pandemien, sier Barneombudet.

– Streiken har nå vart i flere uker, og stadig flere elever blir rammet. Vi har tidligere påpekt at det er uheldig at elever igjen går glipp av viktig undervisning etter to år med pandemi. I tillegg kan dette også ha konsekvenser for noen barns psykiske helse, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Rundt 3.500 lærere er i streik.

Barneombudet er blitt kontaktet av fortvilte elever og foreldre som opplever situasjonen som vanskelig, forklarer Engh.

Hun frykter at situasjonen kan skape utenforskap og ensomhet, og at elever som har behov for tilrettelagt undervisning, vil havne lenger bak i utdanningsløpet.